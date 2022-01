Mit bestimmten Banking-Apps lassen sich Konten bei verschiedenen Banken gemeinsam verwalten. Die Stiftung Warentest hat 14 Apps für iOS und Android getestet. Zwei schneiden gut ab.

Die Sparkassen-App ist „die beste Lösung“ für alle, die Banking übers Smartphone erledigen möchten. Das ist das Ergebnis eines Vergleichs von Stiftung Warentest. Punkten konnte die App vor allem beim Datenschutz. Funktionalität, Handhabung und Datenschutz – diese Kernelemente standen auf der Checkliste von Stiftung Warentest. Zudem wurden die Datenschutzerklärungen und allgemeinen Geschäftsbedingungen berücksichtigt.

Die Stiftung Warentest hat nicht nur die Apps der Sparkassen oder Banken wie Deutsche Bank oder Postbank unter die Lupe genommen, sondern auch bankenunabhängige Apps wie beispielsweise die App Finanzblick oder StarMoney. Insgesamt wurden 14 verschiedene Multibanking-Anwendungen geprüft.

Am Ende schneidet die Sparkassen-App in allen Kategorien zusammengenommen am besten ab und ist damit Sieger.

Ich persönlich finde auch, dass die App der Sparkasse den letzten Jahren immer besser geworden ist. Perfekt ist sie aber lange noch nicht. In Sachen Multi­banking-App bin ich zudem weiter eher von Lösungen wie Outbank überzeugt.

