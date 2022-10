Stocard Pay: Zahlungsfunktion wird eingestellt

Die seit 2020 verfügbare Zahlungsfunktion Stocard Pay wird eingestellt. Das war bereits zu erwarten, denn Klara hatte Stocard geschluckt und bietet selbst diverse Zahlungsfunktionen an.

Zukünftig will man sich (wieder) darauf konzentrieren, das Speichern von Kundenkarten in der Stocard-App zu ermöglichen. Aus diesem Grund wird man Stocard Pay am 30. November 2022 einstellen. Bis dahin können Kunden ihr Guthaben entweder ausgeben oder auf ihr Bankkonto überweisen. Nach diesem Datum kann das Guthaben nur noch auf ein Bankkonto überwiesen werden.

Folgendes Vorgehen wird den Usern von Stocard Pay empfohlen:

Melde dich in deinen Stocard Account an, um zu überprüfen, ob du die Stocard Zahlungskarte als Zahlungsmittel für wiederkehrende Zahlungen hinterlegt hast. Gehe einfach in deinen Transaktionsverlauf und prüfe, ob es Händler gibt, die dir jeden Monat eine Gebühr berechnen (z. B. für monatliche Abos). Sollte dies der Fall sein, ändere bitte deine Zahlungsmethode für solche Abos direkt beim jeweiligen Händler, damit diese Zahlungen nicht fehlschlagen, sobald die Zahlungsfunktion in Stocard eingestellt wurde.

Überweise dein eventuelles Restguthaben von deiner Stocard Zahlungskarte auf dein Bankkonto, indem du in der App oder der E-Mail auf die Schaltfläche „Guthaben auszahlen“ klickst.

Überprüfe, ob dein Guthaben erfolgreich auf dein Bankkonto überwiesen wurde. Du erhältst eine E-Mail, sowie eine Benachrichtigung in der App als Bestätigung, dass dein Guthaben auf dem Weg zu dir ist.

Falls du verdächtige Transaktionen auf deiner Karte bemerkst, melde uns diese bitte sofort.

Falls Versicherungsansprüche geltend gemacht werden müssen, sollten sie innerhalb von 45 Tagen nach dem Kaufdatum geltend gemacht werden.

