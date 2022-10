N26 Krypto ist offiziell – startet zunächst in Österreich

Die Bank N26 hat heute die Einführung ihres neuen Krypto-Produkts angekündigt, das es berechtigten Kunden ermöglicht, knapp 200 Kryptowährungen in der N26-App zu kaufen und zu verkaufen.

Aber: N26 Krypto startet zunächst nur in Österreich und soll „in den kommenden Wochen“ schrittweise für berechtigte Kunden in diesem Markt verfügbar gemacht. Die Bank will N26 Krypto „in den nächsten sechs Monaten“ schrittweise in ihren Kernmärkten einführen. Dann sind also auch Kunden in Deutschland an der Reihe.

N26 Kunden, deren Identität und Teilnahmeberechtigung erfolgreich geprüft wurden, können in der N26-App über den Bereich „Trading“ im neuen Tab „Finanzen“ auf N26 Krypto zugreifen. Um eine Position zu eröffnen, müssen sie einen Coin und den Betrag auswählen, mit dem sie handeln möchten. Der Gegenwert des Handels wird von ihrem Bankguthaben abgezogen, während die Coins sofort in ihrem Krypto-Portfolio erscheinen.

Gleiches gilt auch, wenn sich Kunden entscheiden, eine offene Position in N26 Krypto zu schließen: Die finanziellen Mittel sind unmittelbar auf ihrem Hauptkonto verfügbar, sobald eine Position geschlossen wird. Beide Transaktionsarten sind per Drag-and-Drop durchführbar.

Partnerschaft mit Bitpanda

N26 Krypto wird in Partnerschaft mit dem österreichischen Unternehmen Bitpanda GmbH angeboten, das die Durchführung des Handels sowie die Verwahrung von Coins übernimmt.

Das Preismodell? Die Transaktionsgebühr beträgt für N26 Metal Kunden 1 % für den Handel mit Bitcoin und 2 % für alle anderen verfügbaren Kryptowährungen. Alle anderen Kunden können Bitcoin mit einer Transaktionsgebühr von 1,5 % und einer Gebühr von 2,5 % für andere Kryptowährungen handeln.

Klar sollte sein: Der Kauf von Krypto-Assets stellt ein hohes Risiko dar und kann zum Verlust des ausgegebenen Geldes führen.

