Strange New Worlds: Neue Star Trek-Serie kommt im Mai

Was Star Wars für Disney+ ist, ist Star Trek für Paramount+. Und so kommt es, dass wir schon bald eine weitere Serie sehen werden: Strange New Worlds. Diese soll am 5. Mai exklusiv auf Paramount+ starten – es gibt also eine offene Frage für uns.

Der Dienst soll 2022 nach Deutschland kommen, aber wir wissen weiterhin nicht, wann das sein wird. Bleibt zu hoffen, dass es nicht mehr lange dauert, denn Star Trek: Discovery kann man jetzt leider nicht mehr direkt bei Netflix streamen.

Star Trek: Strange New Worlds ist übrigens ein Ableger von Discovery und ist als Prequel zu Raumschiff Enterprise gedacht. Und ich wette, dass da noch mehr für die kommenden Jahre geplant ist, denn mit solchen Serien lockt man Kunden an.

