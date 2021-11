Subaru Solterra: Das erste Elektroauto von Subaru ist offiziell

Subaru ist spät dran, will nun aber endlich auch in die Elektromobilität einsteigen und ab 2022 den Solterra verkaufen. Das ist ein Elektro-SUV, der in den letzten Monaten häufiger angeteasert und jetzt endlich offiziell vorgestellt wurde.

Subaru Solterra ähnelt dem Toyota bZ4X

Moment, werden jetzt vielleicht einige sagen, das erinnert mich doch an den bZ4X von Toyota, der vor ein paar Tagen vorgestellt wurde. Richtig, die zwei Marken sind eine Partnerschaft eingegangen und haben eine Elektro-Plattform entwickelt.

-->

Es gibt einen Akku mit 71,4 kWh und bei der Reichweite sprechen wir über ca. 450 km und bei der Ladeleistung über 150 kW, es gibt eine Version mit Single-Motor (Front) und 150 kW (204 PS) und eine mit Dual-Motor und 160 kW (218 PS).

Ich weiß nicht, warum Toyota und Subaru nur so „wenig“ zusätzliche Leistung bei der Dual-Motor-Version bieten, aber da wird in Zukunft sicher noch mehr möglich sein. Preise wurden keine kommuniziert, die globale Webseite findet ihr hier.

Hyundai Ioniq 5: Kommt schon 2022 ein Facelift? Der Hyundai Ioniq 5 kommt ganz gut an, aber es gibt auch viele Kritikpunkte in den ersten Testberichten. Grundsätzlich wird das Elektroauto gelobt und ein 800-Volt-System in dieser Preisklasse ist einzigartig, aber da ist noch viel Luft nach oben. Hyundai…10. November 2021 JETZT LESEN →

-->