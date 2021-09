Subaru Solterra: Teaser für ersten Elektro-SUV veröffentlicht

Subaru ist nicht gerade als Marke für Elektromobilität bekannt, doch das soll sich ändern, denn kommendes Jahr kommt ein neuer Elektro-SUV namens Solterra, der auch eine eigene Elektro-Plattform (e-TNGA, mit Toyota entwickelt) nutzt.

Der Marktstart im Jahr 2022 wurde schon vor ein paar Monaten angekündigt, da hat Subaru auch verraten, was Solterra bedeutet (Sol steht für Sonne und Terra für Erde). Man sieht sich also besonders eng mit der Natur verbunden (okay).

-->

Diese Woche wurden erste Teaserbilder veröffentlicht, die man auf einer neuen Sonderseite von Subaru anschauen kann. Und hier sieht man, dass Subaru das mit der Natur beim Marketing in diesem Fall wirklich sehr ernst nehmen wird.

Subaru hat noch nicht verraten, wann wir den Solterra sehen werden, aber da es die Teaser nun vor der IAA 2021 gab und sie schon ziemlich viel zeigen, wird man den Elektro-SUV sicher nicht im Rahmen der Messe in München zeigen.

Opel Astra-e für 2023 angekündigt Opel präsentierte im Juli einen ganz neuen Astra und kündigte das Modell auch direkt als Plug-In-Hybrid an. Heute gab das Unternehmen bekannt, dass auch ein Astra-e geplant ist, der kommt dann allerdings erst 2023 auf den Markt. Keine Details zum…1. September 2021 JETZT LESEN →

-->