Surface Duo 2: Microsoft veröffentlicht das März-Sicherheitsupdate

Eines muss man Microsoft lassen: Auch wenn das Surface Duo 2 die Erwartungen und Hoffnungen des Unternehmens nicht erfüllt hat, so wird zumindest das bei der Ankündigung gemachte Versprechen der monatlichen Sicherheitsupdates voll erfüllt.

Allerdings beschränken sich die Updates wirklich nur auf sicherheitsrelevante Anpassungen – neue Funktionen oder gar ein Update auf Android 13 oder Android 14 wird es wohl nicht mehr geben. Das März-Update bildet hier keine Ausnahme.

Das Sicherheitsupdate vom März hat eine Größe von ca. 60 MB, trägt die Versionsnummer 2023.501.189 und wird ab sofort offiziell für alle Modelle zur Verfügung gestellt. Informationen zu den sicherheitsrelevanten Anpassungen sind im Android Sicherheitsbericht vom März zu finden.

March 2024 updates

The following update is available for Surface Duo 2 devices.