Surface Laptop SE: Das Surface für Bildungseinrichtungen erhält neues Firmware-Update

Bei dem Surface Laptop SE handelt es sich um ein ziemlich einzigartiges Gerät in der gesamten Surface Produktlinie: Microsoft hatte das Notebook Anfang des Jahres für den Bildungsmarkt verfügbar gemacht und will sich speziell gegen Chrome OS in Bildungseinrichtungen etablieren. Der Surface Laptop SE ist daher mit einer relativ schwachen Hardware ausgestattet; das Gerät ist über Fachhändler und Systemhäuser in Deutschland oder online bei Microsoft erhältlich.

September Firmware-Update: Was wurde verbessert?

Das Notebook wurde in Bezug auf Firmware-Updates bisher stark vernachlässigt. Seit seiner Veröffentlichung hat Microsoft dem Notebook ein Firmware-Update verwehrt, auf dem US-Markt, wo das Gerät schon länger erhältlich ist, hat es das letzte Firmware-Update im März 2022 erhalten. Das hat wohl auch Microsoft bemerkt und nun das September Firmware-Update für den Surface Laptop SE veröffentlicht.

Das September Firmware-Update verbessert die Systemstabilität und aktualisiert die Surface UEFI Firmware auf Version 6.4.139.0. Die Release Notes sind im Folgenden aufgeführt:

The following updates are available for Surface Laptop SE devices running Windows 11 May 2021 Update, 21H2 or greater. Improvements and fixes: Improves system stability

