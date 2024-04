Take-Two: Publisher der GTA-Spiele stellt mehrere Projekte ein

Die Entlassungswelle geht weiter, was in diesem Fall aber vermutlich auch wieder nicht wirklich nötig wäre, denn Take-Two geht es gut, sehr gut. Und 2025 steht mit GTA 6 vermutlich das lukrativste Spiel in diesem Jahrzehnt als neuer Release an.

Doch man hat diese Woche bestätigt, dass man sich von 5 Prozent der Mitarbeiter trennt. Der letzte Stand (März 2023) sprach von 11.580 Mitarbeitern, es müssen also um die 600 Personen gehen, damit Take-Two die Kosten etwas senken kann.

Man entlässt aber nicht nur zahlreiche Mitarbeiter, man stellt im Zuge dessen auch mehrere Projekte ein. Bisher ist unklar, welche das sind, vermutlich handel es sich hier eher um unangekündigte Spiele. Doch ist dieser Schritt hier wirklich nötig?

Das neue Grand Theft Auto dürfte mehrere Milliarden in die Kassen von Take-Two spülen, man hat ja bereits prognostiziert, dass man mit einem Rekord beim Umsatz rechnet. Es wirkt für mich ein bisschen so, als ob man die aktuelle Entlassungswelle nutzt und sich anschließt, bevor das 2025 nach GTA 6 sehr komisch aussehen würde.

Invincible: Neues Spiel sucht finanzielle Unterstützung Invincible ist eine Superheldenserie auf Amazon Prime Video, die auf Comics von Robert Kirkman aufbaut, den wohl die meisten von The Walking Dead kennen. Die Serie ist beliebt und viele […]16. April 2024 JETZT LESEN →

-->