Tears of the Kingdom: Das neue Zelda ist schon im Angebot erhältlich

70 Euro sind in der heutigen Zeit durchaus üblich für ein neues Spiel, vor allem für beliebte AAA-Blockbuster, die sich sehr gut verkaufen werden. Zelda: Tears of the Kingdom kostet 69,99 Euro, aber bei Saturn bekommt man es jetzt für 59,99 Euro.

Wenn ich das richtig sehe, dann sind Euronics und auch Alternate mitgezogen, aber Shops wie Amazon noch nicht, dort ist das Spiel jetzt aber ausverkauft. 10 Euro sind für einen neuen Titel zum Launch übrigens ein wirklich verdammt gutes Nachlass.

Die Spiele von Nintendo sind sehr preisstabil, für Zelda: Breath of the Wild zahlt man zum Beispiel auch nach über 6 Jahren noch 69,99 Euro im eShop. Und ich glaube nicht, dass man Zelda: Tears of the Kingdom so schnell für deutlich unter 60 Euro bekommt, selbst im freien Handel kostet der Vorgänger derzeit über 55 Euro.

Zelda: Breath of the Wild: Nintendo zeigt die offizielle Zusammenfassung Am Freitag geht es mit Tears of the Kingdom los und einige von euch spielen sicher noch Breath of the Wild vor dem neuen Zelda. Doch nicht jeder will die […]8. Mai 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->