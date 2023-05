Zelda: Breath of the Wild: Nintendo zeigt die offizielle Zusammenfassung

Am Freitag geht es mit Tears of the Kingdom los und einige von euch spielen sicher noch Breath of the Wild vor dem neuen Zelda. Doch nicht jeder will die Zeit erneut in das Spiel stecken, denn da können wirklich sehr viele Stunden dazukommen.

Ich habe es letztes Jahr getan, bis Tears of the Kingdom dann doch auf 2023 von Nintendo verschoben wurde. Einen dritten Durchlauf wollte ich nicht starten und daher kam mir die offizielle Zusammenfassung von Breath of the Wild gelegen.

Zugegeben, die Story ist jetzt nicht so komplex und tiefgründig, da hoffe ich beim neuen Zelda auch auf mehr, aber als kleiner Auffrischer hilfreich. Leider gibt es das Video von Zelda nicht auf Deutsch (ich glaube auch nicht, dass das noch kommt).

PS: Wer eine deutlich ausführlichere Version schauen möchte, dem kann ich das Video von Zeltik empfehlen. Für mich die beste Zusammenfassung und wer das Spiel schon lange nicht mehr gespielt hat, sollte sich diese Stunde anschauen.

