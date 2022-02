Telekom: 159 neue 5G-Standorte im Januar – 5G auf 700-MHz-Spektrum kommt

Die Telekom hat im Januar bundesweit an 159 Standorten neue 5G-Kapazitäten aufgebaut. Zudem soll in diesem Jahr 5G auf dem 700-MHz-Spektrum starten.

Im Monat Januar haben die Technik-Teams der Telekom 159 weitere neue 5G Standorte ins Netz gebracht. Insgesamt funken nach Angaben des Unternehmens mittlerweile über 63.000 Antennen mit 5G. Über 90 Prozent der Bevölkerung können die neueste Mobilfunk-Generation theoretisch bereits nutzen – das ist allerdings eher nichtssagend.

-->

Neben der breiten Versorgung steht das schnelle 5G auf der 3,6 GHz Frequenz im Fokus. Die Telekom hat nun bereits mehr als 4.000 5G-Antennen in diesem Band in Betrieb. Über 180 Städte und Gemeinden sollen davon profitieren. Im Laufe des Jahres will die Telekom auch ihre 700 MHz-Frequenzen für 5G einsetzen. Dazu heißt es:

Unser 5G Ziel für dieses Jahr ist es, das Kundenerlebnis permanent zu verbessern. Dazu werden wir weiter zügig ausbauen und setzen vor allem auch auf Netzinnovationen. Alle unsere Antennen im 3,6GHz Band sind technisch für 5G Standalone erweitert. Auch unser Spektrum im Bereich 700 MHz reservieren wir für 5G. Kommerziell werden wir 5G Standalone in diesem Jahr starten. – Walter Goldenits, Technikchef der Telekom Deutschland

Die Nutzung von 5G erfordert aktuelle Endgeräte. Der neue 5G-Standard ist in allen Magenta Mobil Tarifen enthalten.

Auch im Telekom-Netz: mobilcom-debitel baut Vermarktung von 5G-Tarifen aus Mobilcom-debitel, eine Marke der freenet Group, baut die Vermarktung von Mobilfunktarifen des Mobilfunkstandards 5G aus. Ab sofort ist das beim Mobilfunk Serviceprovider verfügbare Magenta-Tarifportfolio aus dem Hause Telekom mit 5G verfügbar. Darüber hinaus bietet mobilcom-debitel mit dem Tarif „green 5G…11. Januar 2022 JETZT LESEN →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->