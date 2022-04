Telekom 5G: 5.000 Antennen funken auf der 3,6 Gigahertz-Frequenz

Nicht nur O2, sondern auch die Telekom kann im 5G-Bereich einen Meilenstein verkünden. 5.000 Antennen funken jetzt auf 3,6 Gigahertz.

Die Deutsche Telekom meldet mehr als 5.000 5G-Antennen an fast 1700 Standorten auf 3,6 Gigahertz Frequenz. Auf dem 3,6 Gigahertz-Band ist 5G in mehr als 200 Städten und Gemeinden verfügbar. Rund 350 neue Standorte kamen laut Pressemeldung in den letzten Wochen dazu.

Neu dabei sind Orte aus dem ganzen Bundesgebiet. Dazu gehören unter anderem Dülmen (Nordrhein-Westfalen), Soltau (Niedersachsen), Annaberg-Buchholz (Sachsen) und Freising (Bayern). Auch in größeren Städten geht es voran. Dazu gehören zum Beispiel die Städte Köln, Düsseldorf oder Berlin.

Die neuen 5G-Standorte unterstützen ab sofort auch die neuste 5G Standalone-Technologie. Das gilt bereits für alle Antennen, die im 3,6 Gigahertz-Band funken.

5G Standalone kommt ohne LTE-Technik im Kernnetz aus. Vodafone nennt das dann zum Beispiel 5G+.

