Telekom dominiert: Dreifacher Sieg in Geschäftskunden-Bewertung

Die Deutsche Telekom sichert sich beim connect professional Kundenbarometer B2B Mobilfunk einen Dreifachsieg in drei von vier Kategorien: Marke/Anbieter, Netz und App.

Die Geschäftskunden bewerteten die Telekom in der Kategorie Netz erneut als unschlagbar, insbesondere bei der Gesprächsqualität, der Stabilität und den neuen Netzaspekten wie Bahnstrecke, Autobahn, Flughafen und Bahnhof. In der Kategorie Marke/Anbieter sichert sich die Telekom den Gesamtsieg, wobei vor allem die Weiterempfehlungsrate heraussticht.

Auch in der Kategorie App gewinnt die Telekom mit ihrer MeinMagenta-App den Gesamtsieg und erhält in Einzelaspekten wie Funktionsumfang und Sicherheit die besten Bewertungen. Die ausführlichen Ergebnisse der Kundenbefragung werden in der Ausgabe 3/24 der connect professional am 15. März 2024 veröffentlicht.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

