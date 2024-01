Telekom hat eine Million aktive Glasfaserkunden

Die Deutsche Telekom hat einen Meilenstein erreicht: Eine Million Kunden nutzen aktiv einen reinen Glasfaseranschluss mit entsprechendem Tarif.

Der millionste Anschluss wurde diese Woche in Halle an der Saale geschaltet. Die Nachfrage nach Bandbreite und die Nutzung von Glasfaser steigen laut Telekom kontinuierlich und die Zahl der Glasfaserverträge bei der Telekom hat in den letzten Quartalen zugenommen.

Fast 8 Millionen Telekom-Glasfaseranschlüsse verfügbar

Im Dezember stieg die Zahl der Haushalte, die einen reinen Glasfaseranschluss erhalten können, um 380.000 auf rund acht Millionen. Damit sind Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde und mehr möglich. Insgesamt können 36 Millionen Haushalte im Netz der Telekom Tarife mit mindestens 100 Mbit/s oder mehr buchen, davon über 30 Millionen sogar Tarife mit bis zu 250 Mbit/s oder mehr.

Das sind die Traffic-Schlucker im Telekom-Netz

Die Top-5-Anwendungen auf dem Telekom-Netz waren im Dezember YouTube, gefolgt von den Streaming-Diensten Netflix, Amazon Prime und Disney. Auf Platz fünf folgt die Spieleplattform Playstation. Bei den Uploads dominierte iCloud vor Google APIs, Amazon Web Services und Microsoft Teams, während Discord den fünften Platz belegte.

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss logischerweise einen entsprechenden Tarif buchen. Online kann man wie üblich prüfen, ob der eigene Anschluss bereits vom Ausbau einen Nutzen zieht.

Zum Tarifvergleich für Festnetz-Internet →

-->