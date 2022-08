Telekom Mobilfunk: 1104 Standorte in fünf Wochen mit 4G und 5G ausgebaut

Die Telekom hat in den vergangenen sieben Wochen bundesweit an 72 Standorten 5G-Kapazitäten aufgebaut. Aber auch die LTE-Verfügbarkeit wurde verbessert.

Dank DSS (Dynamic Spektrum Sharing) ist an den neuen 5G-Standorten immer auch LTE nutzbar. Die vierte Mobilfunkgeneration hat die Telekom darüber hinaus noch an 747 zusätzlichen Standorten ausgebaut. 285 LTE-Standorte hat das Unternehmen zudem in den vergangenen Wochen nach eigenen Angaben ganz neu errichtet.

Die Bevölkerungsabdeckung (nicht Flächenabdeckung) bei LTE liegt damit unverändert bei 99 Prozent. Etwa 92 Prozent der Bevölkerung kann zudem theoretisch auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Diese Angaben sind wie bei anderen Providern auch eher bedeutungslos.

Den aktuellen Ausbaustatus und die 5G Versorgung an einer bestimmten Adresse lässt sich bei Vertragsschluss in der Regel prüfen. Der neue 5G-Standard ist in allen Magenta Mobil Tarifen enthalten.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

