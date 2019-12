Telekom Speedtest: Was ist da los?

Die Webversion des offiziellen Telekom Speedtests ist seit mehreren Tagen nicht zuverlässig zu erreichen. Die Webseite spuckt nur einen Fehler aus. Informationen dazu findet man keine und auch der Telekom-Support weiß nicht weiter.

Wer seit über einer Woche den Telekom Speedtest unter speedtest.t-online.de nutzen möchte, wird nur mit den Worten „The page cannot be displayed because an internal server error has occurred.“ begrüßt (Statuscode 500, Internal Server Error). Eine Erklärung gibt es dafür nicht.

Ärgerlich für Mobilfunknutzer im Telekom-Netz

Nun könnt man meinen: wen juckt das denn? Es gibt schließlich zahlreiche Speedtests im Netz. Ich würde sagen: vor allem dürfte das die Mobilfunknutzer im Telekom-Netz stören, die keinen Login für die Connect-App der Telekom haben.

Der Telekom Speedtest wird bzw. wurde nämlich nicht auf das Datenvolumen angerechnet. So konnte man unkompliziert seine aktuelle Datenrate checken, ohne sein Inklusivvolumen zu „opfern“. Das war immer der große Pluspunkt des Angebots, welches ich sehr gerne genutzt habe.

Ob die Telekom den Web-Speedtest nur runderneuert oder aber ganz einstellt, bleibt abzuwarten. Sobald uns mehr Informationen dazu erreichen, landen diese natürlich hier im Blog.

