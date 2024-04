Telekom startet neue Travel & Surf Pässe

Die Telekom hat ihre Travel & Surf-Pakete für mobiles Surfen außerhalb der EU verbessert: Kunden erhalten jetzt ohne Aufpreis mehr Datenvolumen und längere Laufzeiten.

So hat der WeekPass L jetzt eine Laufzeit von zwei Wochen statt bisher einer Woche und das Datenvolumen in Ländern der Ländergruppe 3 verdoppelt sich auf 3 GB. In Ländern der Ländergruppe 2 wie den USA oder der Türkei können Kunden mit dem 2-WeekPass sogar 4 GB Datenvolumen nutzen.

Die Telekom hat bereits in 48 Ländern spezielle Länderpässe aufgewertet, darunter Reiseziele wie die USA oder die Türkei. Für Amerika-Urlauber stehen 14 GB Datenvolumen für eine Woche oder 36 GB für vier Wochen zur Verfügung, Türkei-Reisende können zwischen 14 GB für eine Woche und 30 GB für vier Wochen wählen, so das Unternehmen.

Die Buchung der Travel & Surf Datenpässe ist nur im jeweiligen Reiseland möglich und kann entweder über pass.telekom.de oder per SMS erfolgen. Eine Vorbuchung von zu Hause aus ist nicht möglich. Nach Verbrauch des Inklusivvolumens können die Kunden einen neuen Daten-Pass buchen. Nach Verbrauch des Datenvolumens wird die Internetverbindung automatisch getrennt.

