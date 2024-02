Temu und Co.: Chinas Online-Plattformen tricksen bei Zoll und Steuern

Chinesische Plattformen wie Temu, Shein und AliExpress versenden viele ihrer Produkte zollfrei nach Europa, insbesondere über den belgischen Regionalflughafen Lüttich, der sich zu einem der größten Luftfrachtdrehkreuze Europas entwickelt hat.

Recherchen des SWR zeigen, dass diese Plattformen Zoll- und Steuerlücken ausnutzen, um jährlich Milliarden von Paketen nach Europa zu verschicken. Hier könnt ihr das Video dazu in der ARD Mediathek sehen. Darin werden das Vorgehen und die Hintergründe erörtert.

Am Flughafen Lüttich entlarven Zollkontrollen täglich die Tricks der asiatischen Versender: falsche Deklarierung des Warenwertes, Aufteilung der Sendungen und Ausnutzung des IOSS-Verfahrens („Import One Stop Shop“) zur Entrichtung der Mehrwertsteuer in Europa.

Das IOSS-Verfahren ist ein System zur Vereinfachung der steuerlichen Behandlung von Warenimporten aus Drittländern in die EU, vornehmlich für Sendungen unter 150 Euro. Chinesische Plattformen wie Temu und Shein nutzen das IOSS-Verfahren, um die Umsatzsteuer in Europa zu entrichten, doch die Deutsche Steuergewerkschaft kritisiert die Umsetzung dieses Verfahrens, da es Betrug fördere und ein effektiver Datenaustausch zwischen den Ländern fehle.

Die EU-Kommission schätzt, dass 65 Prozent der zollfreien Pakete unterdeklariert sind, was zu erheblichen Verlusten an Zöllen und Umsatzsteuern führt. Die EU-Regulierungsbehörden denken daher bereits über die Abschaffung der 150-Euro-Freigrenze nach. Eine Entscheidung soll jedoch nicht vor 2028 fallen.

