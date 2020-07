TENET: Doch kein Sommer-Comeback für die Kinos

TENET wurde von vielen Kino-Betreibern auf der Welt mit Spannung erwartet, denn der Blockbuster von Christopher Nolan sollte die Menschen im Sommer endlich wieder in die Kinos locken. Die sind von der Corona-Krise besonders hart getroffen und viele Studios haben ihre Filme bereits auf 2021 verschoben.

TENET: Warner Bros. wartet jetzt ab

Eigentlich war mal ein Kinostart letzte Woche angepeilt, doch der Film wurde immer wieder verschoben. Mittlerweile ist klar, dass Warner Bros. auch den 12. August nicht einhalten wird, denn man hat TENET erneut verschoben. Dieses Mal jedoch ohne ein Datum. Es ist also unklar, wann der Film in die Kinos kommt.

Ich habe mir genau das gedacht, denn bei einem so wichtigen Film würde ich das bei der aktuellen Situation auch nicht riskieren. Mittlerweile fordern auch einige, dass Warner Bros. die Strategie von anderen Filmen wählen und den Film digital veröffentlichen soll. Warner wollte aber noch keine Details verraten.

Das große Kino-Comeback im Sommer fällt damit jedenfalls aus, denn wenn ich das richtig sehe, dann gibt es nun keinen Blockbuster mehr. TENET war der letzte große Film, der nicht auf Winter oder 2021 verschoben wurde, aber ich wette, dass Warner den Film jetzt nicht immer wieder verschieben will und sich in den nächsten Tagen für einen Termin entscheiden wird, der weit in der Zukunft liegt.

