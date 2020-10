Tesla bleibt in den schwarzen Zahlen

Wer Tesla schon etwas länger verfolgt, der wird es gewohnt sein, dass wir immer wieder rote Zahlen bei den Geschäftszahlen bekamen. Doch diese Zeiten sind nun vorbei, denn man konnte das fünfte Quartal in Folge mit einem Gewinn glänzen.

Nachdem Tesla vor ein paar Tagen verkündet hatte, dass man ein Rekordquartal bei den Auslieferungen hatte, gab es nun die Geschäftszahlen: Der Umsatz lag bei 8,7 Milliarden US-Dollar und der Gewinn lag bei 331 Millionen US-Dollar.

Tesla feiert Gewinn, aber nicht nur mit Autos

Etwas mehr als 300 Millionen Dollar sind für ein Unternehmen mit so einem hohen Börsenwert wenig, aber man hat den Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal verdoppelt und man sollte bedenken, dass wir uns in der Krise befinden.

Das aktuelle Quartal soll dann alle anderen in den Schatten stellen, denn bisher kommt Tesla auf 318.350 ausgelieferte Autos, man peilt jedoch 500.000 für 2020 an. Da fehlen also noch über 180.000 Autos, was sehr sportlich für Tesla wäre.

PS: Die schwarzen Zahlen kommen übrigens noch nicht aufgrund der reinen Verkaufszahlen zustande, Tesla gleicht die roten Zahlen weiterhin aus:

Tesla: Regulatory Credits vs. Net Income… Q3…

Regulatory credits: $397 million.

Net Income: $331 million. Q2…

Regulatory credits: $428 million.

Net Income: $104 million. Q1…

Regulatory credits: $354 million.

Net Income: $16 million.$TSLAhttps://t.co/TpdxB2OIxP — Charlie Bilello (@charliebilello) October 21, 2020

