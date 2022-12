Bei Tesla in Deutschland herrscht das „pure Chaos“

Tesla feierte im Sommer einen Meilenstein im Werk in Grünheide: 1.000 produzierte Einheiten in einer Woche. Doch das große Ziel von 12.000 Angestellten und 5.000 Einheiten pro Woche ist laut Wired weit entfernt, denn man kämpft mit Problemen.

Tesla Deutschland und das „pure Chaos“

Am Ende fehlt Tesla das Personal, denn sie finden keine Mitarbeiter und da die Führungsebene laut Quelle unerfahren sei, verliert Tesla auch viel Personal. Ein Mitarbeiter hat die Lage in der Tesla Gigafactory als das „pure Chaos“ bezeichnet.

Die Arbeitsbedingungen sind miserabel und viele Mitarbeiter melden sich daher sehr gerne krank – manche fehlen oft mehrere Wochen. Laut IG Metall zahlt Tesla auch 20 Prozent weniger als die Konkurrenz, die in dieser Region oft vertreten ist.

Tesla wollte außerdem schon im September eine dritte Schicht umsetzen, damit das Werk rund um die Uhr produzieren kann, doch das klappt bis heute nicht. Das müssen aktuelle Mitarbeiter ausgleichen und die Personalabteilung hat ihnen wohl auch falsche Dinge versprochen. Denn dort gibt es nur ein Ziel: Mehr Mitarbeiter.

Einige Mitarbeiter berichten davon, dass Tesla die Arbeitsbedingungen auch gerne kurz vor Antritt anpasst und dann zum Beispiel ein paar Stunden am Wochenende oder in der Nacht hinzufügt. Mitarbeiter erfahren das erste nach dem Umzug, wenn es bald losgeht. Man muss das nicht annehmen, aber erfährt es eben viel zu spät.

Tesla wollte die Zahl der neuen Mitarbeiter auch mit höheren Löhnen steigern, doch das führte dazu, dass sich alte Mitarbeiter benachteiligt fühlten und kündigten.

Das mit den Arbeitsbedingungen in Deutschland ist etwas komplexer, als in China, wo zwar die Corona-Vorschriften aktuell immer wieder ein Problem sind, aber wo es weniger Rechte für Arbeiter gibt. Tesla hat sicher gehofft, dass man so eine große Gigafactory wie in China in Europa kopieren kann, doch dieser Plan ist gescheitert.

Ich bin mal gespannt, wie sich das 2023 entwickelt, denn die ersten Einheiten aus Grünheide (Tesla Model Y Performance, ein Test folgt hier am Wochenende) sind vielversprechend. Jetzt muss Tesla nur das „Chaos“ in der Gigafactory beheben.

