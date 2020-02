Tesla: FSD-Option bei gebrauchtem Model S entfernt

Aktuell macht ein Bericht von Jalopink die Runde, in dem es um ein Model S von Tesla geht, bei dem man nachträglich die FSD-Option entfernt hat. Warum? Weil das Auto auf dem Gebrauchtmarkt verkauft wurde und der neue Besitzer diese Funktion nicht bezahlt hat. Also wurde sie von Tesla entfernt.

Tesla hat das „Full Self Driving Capability (FSD)“-Paket zusammen mit dem Dezember-Update deaktiviert. Das Model S wurde von einem Händler bei einer Auktion ersteigert. Der Besitzer, der es von diesem Händler gekauft hat, hat das FSD-Paket jedoch nicht erworben, daher wurde es deaktiviert.

Der Besitzer wurde vorher nicht von Tesla gewarnt, hat aber den Support von Tesla kontaktiert und auch eine Antwort erhalten. Dort heißt es unter anderem:

We looked back at your purchase history and unfortunately Full-Self Driving was not a feature that you had paid for. We apologize for the confusion. If you are still interested in having those additional features we can begin the process to purchase the upgrade.