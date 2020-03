Tesla Model Y und Model 3 im Vergleich

Die ersten Einheiten vom Tesla Model Y wurden mittlerweile ausgeliefert und wie es aussieht, scheint Tesla trotz Corona-Krise auch erste Medien in den USA kontaktiert zu haben. Jon Rettinger hatte die Gelegenheit sich das Model Y anzuschauen.

Jon fährt seit einigen Jahren einen Tesla und hat sich vor ein paar Wochen ein neues Model 3 Performance geleast, das brachte er für das Video mit. Man sieht die beiden Elektroautos ganz gut im Vergleich, er geht auch auf die Unterschiede ein.

Das ist noch kein Alltagstest vom Tesla Model Y, aber es hilft vielleicht dabei, wenn man zwischen den beiden Modellen schwankt. Mal schauen, ob das Model 3 dann auch das ein oder andere Feature vom Model Y bekommt (wie der automatisch herunter fahrbare Kofferraumdeckel, den habe ich beim Test vom Model 3 vermisst).

Vergleich: Model Y oder Model 3?

Rein optisch wäre das Model 3 eher mein Fall, da ich kein großer Freund der SUV-Optik bin und das Model Y an manchen Stellen wie ein Model 3 wirkt, was einfach nur etwas höher gesetzt wurde (was ja auch hinkommt). Es wirkt so, als ob das Model Y eben kein eigenes Design bekommen hat und man das nutzte, was schon da war.

Worauf ich aber gespannt bin, wenn diese Krise vorbei ist: Wie kommt das Model Y an? Das Model 3 kam für Tesla zur richtigen Zeit und ist schnell der Bestseller geworden, dem Model Y traue ich aber zu, dass es das Model 3 überholt, denn SUVs sind im Trend und Tesla könnte da 2020 und 2021 genau den Nerv der Zeit treffen.

Stellt sich nur die Frage: Wie schnell kann man das Model Y nun produzieren und an Kunden ausliefern, bevor zahlreiche Konkurrenten ihre Version ins Rennen schicken. Volkswagen will zum Beispiel noch 2020 den ID.4 produzieren und anbieten.

Video: Tesla Model Y vs. Model 3

