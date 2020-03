Tesla Model Y wird ab sofort ausgeliefert

Es geht wie erwartet los, Tesla hat diese Woche begonnen das Model Y auszuliefern. Die ersten Kunden konnten ihr Model Y gestern in den USA abholen, am heutigen Samstag werden sicher noch mehr dazu kommen. Die ersten Videos und Bilder tauchen jetzt nach und nach im Netz auf, erste Reviews dürften dann bald folgen.

Mal schauen, wie schnell Tesla nun das Model Y ausliefern kann und wie das die Zahlen vom ersten Quartal beeinflusst. Viele rechnen damit, dass Tesla wieder einen Rekord aufstellen wird, da man ab sofort in China das Model 3 ausliefert und das Model Y deutlich früher als erwartet fertig wurde. Falls das Coronavirus in den nächsten Tagen nicht dafür sorgen wird, dass die Auslieferungen eingestellt werden.

Randnotiz: Tesla scheint die Qi-Ladeplatte für kabelloses Laden endlich zum Standard gemacht zu haben, das berichtet ein Nutzer in einem Forum. Beim Model 3 muss man diese extra kaufen, was ich im Test kritisiert habe. Die Qi-Platte ist nicht teuer, aber es ist auch nicht zeitgemäß, dass man das in dieser Preisklasse kaufen muss.

Tesla Model Y: Ab Herbst in Deutschland

In Deutschland werden die Auslieferungen vermutlich erst im Herbst starten und es geht wie beim Model 3 mit der Performance-Version in den USA los. Ich bin gespannt, wie sich das nun bei Tesla entwickelt, denn das Model 3 brachte das Unternehmen stark voran und das Model Y hat meiner Meinung nach das Potenzial das Model 3 zu übertreffen, immerhin sind „kompakte“ SUVs derzeit sehr beliebt.

