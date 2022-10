VW ID.3 X: Elektroauto wird auch als SUV-Version kommen

Bei Volkswagen denkt man gerade darüber nach, wie man das mit der Bezeichnung für die ID-Modelle optimieren kann, denn das Portfolio wächst. 2026 soll dann zum Beispiel ein VW ID.4 als Limousine mit der SSP-Plattform kommen, aber es gibt ja schon einen VW ID.4. Gut möglich, dass die aktuelle Version dann VW ID.4 X heißt.

Man kann das übrigens schon jetzt beobachten, denn es gibt den VW ID.6 X in China und das ist ein SUV. Kommendes Jahr könnten wir dann einen VW ID.6 als Limousine sehen. Und auch beim VW ID.3 steht dieser Schritt an, das hat Thomas Schäfer im Gespräch mit Autocar verraten, man will eine SUV-Version entwickeln.

VW ID.3 X: Eine SUV-Version ist in Planung

Die Basis soll ein VW ID.3 und die MEB-Plattform sein, aber dieser VW ID.3 X, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, soll eine komplett neue Optik bekommen. Man kann sich das vermutlich wie beim VW Golf und VW T-Roc vorstellen. Die SUV-Optik ist beliebt und nachgefragt, daher kommt dieser Schritt nicht wirklich überraschend.

Dieser mögliche VW ID.3 X könnte allerdings noch eine Weile dauern, denn man spricht nur von „vor 2026“ und daher würde ich eher auf 2024 oder 2025 tippen. Der T-Roc wurde jedenfalls kein Bestseller der VW-Marke, daher lässt man sich mit der elektrischen Version noch etwas Zeit. Die großen SUVs kommen besser an.

