Elektroautos: Tesla plant „die nächste Generation“ für Ende 2025

Tesla befindet sich derzeit zwischen zwei Wachstumswellen, das hat die Marke im Rahmen der Geschäftszahlen verraten. In diesem Jahr wird das Wachstum etwas schwächer ausfallen, denn der nächste große Schritt wird noch etwas dauern.

Tesla: Wann kommt das nächste Elektroauto?

Die Rede ist von „der nächsten Generation“ für Elektroautos, wie sie Tesla gerne bezeichnet. Diese könnte mit einem kompakten Crossover eingeleitet werden, der gerne als Model 2 bezeichnet wird (Elon Musk hat diesen Namen ausgeschlossen).

Wann geht es los? Ende 2025, so Elon Musk im Gespräch mit Tesla-Investoren. Doch diese Aussage sei mit „viel Vorsicht“ zu genießen, denn der Plan kann sich noch verschieben. Ich würde also eher 2026 mit einer Massenproduktion rechnen.

Die nächste Elektroauto-Generation soll in der Gigafactory Texas und Gigafactory Mexico gebaut werden, aber Tesla sucht nach einem dritten Standort. Bis Ende des Jahres möchte man einen Standort finden, der nicht in den USA angesiedelt ist.

Gut möglich, dass das kompakte und günstige Elektroautos also in China oder bei uns in Grünheide vom Band laufen wird. Doch da man sich mit einer Prognose doch sehr zurückhält, könnte das auch ein Thema für 2027 sein und noch etwas dauern.

Elektroautos: Welle der günstigen Modelle

Die Konkurrenz dürfte das freuen, denn viele Marken wollen 2025 und 2026 mit neuen und günstigeren Elektroautos durchstarten, bei Volkswagen peilt man den Marktstart des VW ID.2 an. Dieser wird übrigens auch erst 2026 richtig anlaufen.

Wer die Hoffnung hatte, dass diese neuen Elektroautos in etwa einem Jahr auf den Markt kommen, für den könnten die letzten Aussagen ein Dämpfer sein. Das wird eher ein Thema für 2026, ich rechne aber 2025 mit sehr vielen Ankündigungen.

Das heißt zwar nicht, dass wir 2024 keine preiswerteren Elektroautos bekommen, aber die Modelle mit einer speziell dafür entwickelten Plattform, welche dann auch die Vorteile eines Elektroautos (mehr Platz im Innenraum) bietet, dauern noch.

Ich bin auf diese Welle von Elektroautos gespannt, denn es reicht dann langsam mit großen SUVs und Flaggschiffen. VW ID.2, Tesla Model 2 (oder wie auch immer es heißen wird), günstige Elektroautos von Nio, ein preiswertes Lineup von Hyundai und Kia, mehr Modelle von BYD, da kommt bald sehr viel Schwung in den Markt.

Warum Toyota nicht voll auf Elektroautos setzt Toyota ist die weltweite Nummer 1 bei Verkaufszahlen, aber bei Elektroautos noch nicht einmal in den Top 10 vertreten. Die Marke hat den Anschluss verpasst. Doch warum ist das so? […]24. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->