Tesla: Neues Modell für 2021 geplant?

Tesla könnte für 2021 ein neues Modell geplant haben, welches das Portfolio (im Moment: Model 3, Y, S und X) erweitert. Das Unternehmen hat bereits bestätigt, dass man ein Auto in China und eines in Deutschland entwickeln möchte und in diesem Fall könnte es sich laut Tesmanian um das Modell aus China handeln.

Ein solches Modell wird kommen, doch es gibt noch drei offenen Fragen: Was hat Tesla geplant? Wann kommt das neue Elektroauto? Und kommt es nach Europa?

Es steht ein Fließheck-Modell im Raum, welches die gleiche Basis wie das Model 3 und Model Y nutzen könnte. Das würde die Entwicklung vereinfachen und daher wäre es nicht ausgeschlossen, dass Tesla es 2021 zeigt und ab 2022 verkauft.

Interessant wird jedoch, ob Tesla dieses Modell nur für China, oder auch für den globalen Markt geplant hat. Und ob es wirklich ein Fließheck wird, denn das hat Elon Musk mal für Deutschland angedeutet. Ziemlich sicher ist jedoch, dass sich mindestens eines der beiden Modelle unter (Preis) dem Model 3 ansiedeln wird.

Modelle wie der VW ID.3 von Volkswagen oder Zoe von Renault zeigen, dass die Kategorie in Europa weiterhin beliebt ist, daher würde ich eher auf Europa tippen.

Mal schauen, was Tesla alles für 2021 geplant hat, aber nachdem es 2020 ruhig war und man sich auf das aktuelle Portfolio konzentriert hat, könnten uns dieses Jahr neue Ankündigungen erwarten. Man hat zwar noch sehr viel zu tun (Roadster, Semi, …) aber ich würde 2021 dennoch auf eine Ankündigung von Tesla tippen.

Video: Neue Details zum Elektroauto von Apple

