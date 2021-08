Tesla erhöht Preise am Supercharger

Tesla hat in den letzten Monaten immer wieder an der Preisschraube gedreht und ist bei den Superchargern mittlerweile bei 37 Cent pro kWh angekommen. Doch es geht weiter und dieses Mal ist es ein deutlich größerer Schritt geworden.

Tesla Supercharger: 40 Cent pro kWh

Statt 38 Cent geht Tesla jetzt nämlich direkt den Schritt zu 40 Cent pro kWh. Noch vor gut einem Jahr waren es 33 Cent pro kWh am Supercharger, was einem Anstieg von 7 Cent entspricht – in Österreich sind es nun übrigens 35 Cent/kWh.

Das ist im Vergleich mit vielen Konkurrenten weiterhin ein guter Preis bei Tesla, aber es ist eine Entwicklung, die einigen Tesla-Fahrern sicher Kopfschmerzen bereiten wird. Die Frage lautet nämlich: Wo werden wir dann in einem Jahr stehen?

Höhere Preise und demnächst auch Elektroautos von anderen Anbietern, das Tesla-Konzept mit den Superchargern befindet sich im Wandel und wird für mich damit ehrlich gesagt immer unattraktiver – dabei war es einst der große Bonus.

