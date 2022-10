Tesla Vision jetzt auch ohne Ultraschall-Sensoren

Wenn wir über das pilotierte Fahren bei Tesla sprechen, dann kann man mittlerweile durchaus von Minimalismus sprechen. Ob das positiv ist, ist ein anderes Thema. Es ist aber eben so, dass man immer mehr Technik für den Tesla Autopilot entfernt.

Tesla Vision jetzt auch ohne Ultraschall

Seit Anfang 2022 setzt Tesla auf Tesla Vision, ein System ohne Radar. Jetzt geht man noch einen Schritt weiter, denn man streicht nicht nur Radar, sondern auch Ultraschall. Das Model 3 und Model Y werden ab Oktober ohne diesen Sensor in Europa ausgeliefert (gilt für Modelle, die in Europa und China produziert werden).

Das Model S und Model X werden dann 2023 ohne Ultraschall-Sensor (USS) auf den Markt kommen. Und wie beim Wegfall des Radar-Sensors, gibt es auch hier den ein oder anderen Nachteil, denn es fallen direkt vier Funktionen bei Tesla weg:

Park Assist: alerts you of surrounding objects when the vehicle is traveling <5 mph.

alerts you of surrounding objects when the vehicle is traveling <5 mph. Autopark: automatically maneuvers into parallel or perpendicular parking spaces.

automatically maneuvers into parallel or perpendicular parking spaces. Summon: manually moves your vehicle forward or in reverse via the Tesla app.

manually moves your vehicle forward or in reverse via the Tesla app. Smart Summon: navigates your vehicle to your location or location of your choice via the Tesla app.

Sicherheit laut Tesla nicht beeinträchtigt

Tesla möchte die Funktionen, die übrigens nicht alle in Deutschland verfügbar sind, aber bald wieder nachreichen. Laut Tesla beeinträchtigt das aber definitiv nicht die Sicherheit der Fahrzeuge und man hat auch nicht vor, das bei Modellen mit einem Ultraschall-Sensor zu ändern. Da soll der Funktionsumfang erhalten bleiben.

Während also viele Autohersteller immer mehr Sensoren in ihre Autos packen und einige davon sogar bereits auf Lidar für autonomes Fahren in Zukunft setzen, geht Tesla einen anderen Weg und vertraut langfristig wohl nur noch auf Kameras.

Ich kann ehrlich gesagt nicht beurteilen, ob das gut oder schlecht ist. Dazu fehlen mir zu viele Kenntnisse in der Entwicklung autonomer Systeme. Ich habe aber mit dem ein oder anderen Experten gesprochen und die meisten sind überzeugt, dass Kameras alleine definitiv nicht für autonomes Fahren (Level 4 oder 5) ausreichen.

Wir werden sehen, wie sich das langfristig entwickelt. Für den aktuellen Umfang des Autopiloten, was ja eher Level 2 bei uns und Level 3 in den USA (aber auch nur Beta) ist, sollte es ausreichen. Dann wird sich zeigen, ob damit Level 4 möglich ist.

Toyota und Elektroautos: Keine Änderung der Strategie geplant Viele Autohersteller haben sich bereits auf das Ende des Verbrenners festgelegt, nur die weltweite Nummer 1 möchte da noch keine Aussage treffen. Das liegt daran, dass Toyota der Meinung ist, dass Elektroautos einen zu großen Hype erleben. Toyota will Strategie…4. Oktober 2022 JETZT LESEN →

-->