Toyota und Elektroautos: Keine Änderung der Strategie geplant

Viele Autohersteller haben sich bereits auf das Ende des Verbrenners festgelegt, nur die weltweite Nummer 1 möchte da noch keine Aussage treffen. Das liegt daran, dass Toyota der Meinung ist, dass Elektroautos einen zu großen Hype erleben.

Toyota will Strategie nicht anpassen

Man hält daher weiter an der aktuellen Strategie fest und plant zwar viele neue Elektroautos bis 2030, aber nur Lexus wird rein elektrisch, bei Toyota setzt man parallel auf den Verbrenner und andere Technologien, wie auch Wasserstoff.

Akio Toyoda, der Chef von Toyota, hat letzte Woche verlauten lassen, dass der Wechsel zu rein elektrischen Autos länger dauern wird, als das die Medien gerne sehen würden. Wobei Aussagen wie „die Medien“ ja immer etwas sinnfrei sind.

Wer sind denn „die Medien“? Am Ende ist es die Politik, die diesen Weg geht und Regeln auferlegt. Und die wird von der Umwelt dominiert, denn der Klimawandel richtet sich nicht nach der Nachfrage nach Verbrennern, dem ist das herzlich egal.

Toyota hat sich letztes Jahr den ersten Platz bei den Verkaufszahlen gesichert, ist bei Greenpeace und Co. aber mittlerweile auf dem letzten Platz, wenn es um den Blick auf die Umwelt geht. Und das, obwohl der Prius mal ein guter Anfang war.

Doch das sei die Strategie von Toyota und „daran hält man fest“.

Alles nur Marketing von Toyota?

Die Zukunft wird zeigen, ob diese Strategie aufgeht. Ich glaube ja auch, dass das mehr Marketing ist. Klar, Toyota verkauft auch ein Auto mit Wasserstoff, aber es sind eben 30 neue Elektroautos angekündigt. Am Ende wirbt man zwar damit, dass man offen sei, doch die Realität zeigt auch hier, dass sich Toyota anpassen wird.

Ich glaube ja weiterhin, dass sich Toyota öffentlich neu positioniert, sobald man bei Elektroautos aufgeholt hat. Man ist eben etwas langsamer als Volkswagen und Co., daher vermarktet die Marke das anders. Doch am Ende des Tages hat auch Toyota keine andere Wahl, wenn man auch in Zukunft die Nummer 1 bleiben möchte.

