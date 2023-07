TF Bank verlängert Zinsgarantie

Die TF Bank hatte kürzlich eine Tagesgeld-Aktion gestartet. Darüber bietet man Neukunden einen Zins für das Tagesgeld Produkt von 3,6 % p.a. an. Nun hat man die Zinsgarantie verlängert.

Der aktuelle Zinssatz von 3,6 % p.a. gilt ab sofort nicht mehr nur für 4 Monate, sondern man spricht eine Zinsgarantie für 6 Monate aus. Damit zieht man in diesem Punkt mit Konkurrenzangeboten am Markt gleich. Das Ganze greift für Einlagen bis 100.000 Euro, es ist dabei keine Mindesteinlage erforderlich und Guthabenverfügung besteht jederzeit in voller Höhe.

Der Anschlusszins entspricht dem aktuellen Bestandskunden-Zinssatz von 1,3 % p.a. Jeder Kunde darf zeitgleich nur ein Tagesgeldkonto führen und dieses ausschließlich privat nutzen.

TF Bank: Tagesgeldkonto online eröffnen

Das Tagesgeldkonto der TF Bank kann vollständig online eröffnet werden, man benötigt lediglich ein gültiges Ausweisdokument. Das TF Bank Tagesgeldkonto wird vom schwedischen Einlagensicherungsfonds („Riksgälden“) für bis zu 1.050.000 schwedische Kronen pro Kunde garantiert, was etwa einem Gegenwert von ca. 90.000 Euro entspricht.

Die Zinsgutschrift erfolgt immer am letzten Tag eines Monats (nachschüssig). Es erfolgt eine taggenaue Verzinsung. Die Zinsen werden also im Folgemonat erneut verzinst (Zinseszinseffekt). Durch das Doppelbesteuerungsabkommen fällt keine Quellensteuer in Schweden an.

