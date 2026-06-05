FRITZ!Box 7630 wird neuer Standardrouter bei 1&1
1&1 führt mit dem HomeServer+ einen neuen Wi-Fi-7-Router ein.
Das Unternehmen ersetzt damit die bisher eingesetzte FRITZ!Box 7530ax durch ein auf der FRITZ!Box 7630 basierendes Gerät, das in DSL- und Glasfaser-Tarifen als Standardrouter bereitgestellt wird und mehr Leistung sowie Zukunftssicherheit bieten soll.
Nachdem Vodafone das Gerät zunächst exklusiv in den Vertrieb aufgenommen hatte, hat AVM kürzlich auch den allgemeinen Marktstart des Modells verkündet.
Wi-Fi 7 im 1&1 HomeServer+ und technische Ausstattung
Leistungsdaten und Schnittstellen
Wichtige technische Merkmale
- Bis zu 2.880 Mbit/s im 5-GHz-Band
- Optimierte Stabilität bei vielen Geräten im Heimnetz
- 2,5-Gigabit-WAN-Port sowie schnellere LAN- und USB-Anschlüsse
- Geeignet für Streaming, Gaming und Smart-Home-Anwendungen
Der Router wird sowohl für Privat- als auch Geschäftskunden eingeführt und in bestehende Tarifmodelle integriert, darunter HomeServer+ für Privatnutzer und BusinessServer für Geschäftskunden.
Für Neukunden fällt ein monatlicher Aufpreis von 6,99 Euro an, zusätzlich zu den jeweiligen Tarifkosten, während Bestandskunden laut Anbieter ein Upgrade zu vergünstigten Konditionen erhalten können.
Wie gesagt bildet die FRITZ!Box 7630 die technische Grundlage des neuen Routers. Wenn 1&1 seiner Linie treu bleibt, dann wird auch der neue HomeServer+ ein nur optisch angepasstes Gerät sein, das Updates direkt von AVM erhält.
FRITZ!Box 7630 Eckdaten
- Unterstützt ADSL, VDSL, VDSL Vectoring, Supervectoring 35b mit bis zu 300 MBit/s
- Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s
- WLAN Mesh auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7
- WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (2 x 2 Wi-Fi 7)
- 1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN-Anschluss und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s
- 1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks sowie Speichermedien und Drucker
- Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)
- Smart Home über DECT ULE
- Einfache Einrichtung per MyFRITZ! auf Tablet und Smartphone
- FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.
- Für 299 Euro im freien Handel verfügbar (Handels-UVP 6/26)
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