Bundesregierung sieht Erfolg der 12-Uhr-Regel für Tankstellenpreise
Die Bundesregierung zieht eine positive Bilanz zur 12-Uhr-Regel für Tankstellenpreise und sieht mehr Markttransparenz.
Mit dem seit dem 1. April geltenden Kraftstoffpreisanpassungsgesetz dürfen Tankstellen ihre Preise für Benzin und Diesel nur noch einmal täglich um 12 Uhr anpassen. Laut Bundesregierung soll die Regelung gemeinsam mit einer stärkeren Rolle der Kartellbehörden den Wettbewerb im Kraftstoffmarkt verbessern und missbräuchlich überhöhte Preise besser kontrollierbar machen.
Zusätzlich wurde das Vorgehen nach Sektoruntersuchungen weiterentwickelt, um Eingriffe der Wettbewerbsbehörden effizienter zu gestalten. Die Bundesregierung betont dabei, dass die Maßnahmen auf eine bessere Funktionsweise des Marktes und nachvollziehbarere Preisbildung abzielen.
Deutlich weniger Preisänderungen an Tankstellen seit Einführung
Vor Inkrafttreten der Regel wurden im Durchschnitt 20 bis 22 Preisänderungen pro Tag an deutschen Tankstellen registriert. Seit der Einführung liegt dieser Wert laut Bundesregierung bei etwa sechs bis sieben Anpassungen täglich. Dabei handelt es sich nach der einmaligen täglichen Erhöhung häufig um nachfolgende Preissenkungen im Tagesverlauf.
Die Regierung verweist zudem darauf, dass Verbraucher durch stabilere Preisinformationen Kraftstoffpreise besser über Vergleichs und Informationsdienste einschätzen können. Dies soll die Nachfrageseite stärken und zu mehr Preisbewusstsein führen.
Kernaussagen der Bundesregierung
- Nur noch eine Preisänderung täglich um 12 Uhr
- Deutlich weniger Preisschwankungen im Tagesverlauf
- Stärkung der Kartellbehörden
- Geplante Evaluierungen nach einem und fünf Jahren
Das Bundeskartellamt soll durch die gesetzlichen Anpassungen zusätzliche Kompetenzen erhalten.
Ich sehe in der Entwicklung vor allem einen Eingriff, der kurzfristig für mehr Preistransparenz sorgt, dessen langfristige Wirkung auf den Wettbewerb im Kraftstoffmarkt aber erst die geplanten Evaluierungen zeigen werden.
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Also für mich persönlich gesprochen, hat die Regel nur zu Nachteilen geführt.
Jedenfalls in meiner Region ist „Planbarkeit“ total abhanden gekommen.
Vorher war das Preisniveau stabiler, jedenfalls am unteren Ende, da wo man ja tanken möchte 😅
Auch wenn es am Tag mal rauf mal runter ging, man wusste aber vom Gefühl her gut wann er am niedrigsten ist, konnte tanken und wusste dass es auch in 3 Tagen auf einem ähnlichen Preis landet.
Besser für´s „long term“.
Jetzt ist es eig. immer so, man weiß zwar kurz vor 12 tankt man am günstigsten, steht aber 1) eeewig an der Tanke an, weil alle i-wie ran halten (logisch)
2) weiß man nie ob´s die nächsten Tage mal 8 Cent billiger ist, oder einfach 10 teurer.
Der „niedrigst tägliche Preis“ ist sozusagen (in meiner Region!) deutlich schwankender was es eben schlecht planbar macht, wann man am Besten tanken sollte!
Auch absolut nicht nachvollziehbar warum kurz nach 12 der Diesel deutlich teurer ist als Benzin, ne Stunde später fällt der gefühlt in Keller und bleibt bis zum nächsten Tag unten, während Benzin einfach meist bis zum nächsten Tag vormittags auf hohem Niveau bleibt und erst kurz vor Erhöhung etwas „absackt“. 🤔🤯
Achso, und kurze Frage zum Artikel: „Dabei handelt es sich nach der einmaligen täglichen Erhöhung häufig um nachfolgende Preissenkungen im Tagesverlauf.“…
Sollte es sich nicht IMMER um entsprechende Preissenkungen handeln? Häufig suggeriert ja, dass es manche Tankstellen mit der Regelung nicht so genau nehmen und zwischendurch mal wieder hoch gehen?! 😅🤔
kA was mit dem Kursiv kaputt ist, aber das kryptische vor „entsprechende“ sollte in kursives „IMMER“ werden :D
Ist es auch, ich sehe keinen Fehler.