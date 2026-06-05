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Aldi Talk startet Daten SIM für flexible Internetnutzung

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ALDI TALK führt eine Daten-SIM für flexibles Internet mit bis zu 300 GB und ohne lange Vertragsbindung ein.

Die Daten-SIM ist ab sofort exklusiv online über die Website des Anbieters erhältlich und kostet einmalig 9,99 Euro. Zum Start erhalten Neukunden ein zeitlich begrenztes Datenpaket im Tarif Home & Go L.

Die Lösung richtet sich an Nutzer, die ohne klassischen DSL oder Kabelanschluss online gehen möchten. Die SIM kann in Routern, Tablets und Laptops eingesetzt werden und eignet sich für mobile Nutzung, Homeoffice oder Übergangsszenarien nach einem Umzug.

ALDI TALK Daten SIM mit flexiblen Home und Go Tarifen im Überblick

Tarifstruktur

Wichtige Tarifdetails auf einen Blick

  • Home & Go S mit 150 GB für 19,99 Euro pro 4 Wochen
  • Home & Go L mit 300 GB für 29,99 Euro pro 4 Wochen
  • Startaktion mit 300 GB für vier Wochen bei Aktivierung
  • Einmalige Kosten für die Daten SIM 9,99 Euro

Die Nutzung erfolgt flexibel ohne langfristige Vertragsbindung und kann je nach Bedarf angepasst werden. Im Vergleich zu klassischen Festnetzanschlüssen steht hier vor allem die einfache Inbetriebnahme ohne Installation im Vordergrund, da die SIM direkt in kompatiblen Geräten genutzt werden kann.

Ich halte das Konzept für eine pragmatische Zwischenlösung im Internetzugang, insbesondere für Nutzer mit wechselnden Wohnsituationen oder temporärem Bedarf, auch wenn es klassische Festnetzanschlüsse nicht vollständig ersetzen kann.

Zu Aldi Talk →

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