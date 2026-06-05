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Škoda Elroq dominiert den Elektroauto-Markt

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Der Škoda Elroq führt im Mai 2026 die BEV-Neuzulassungen in Deutschland an.

Im Berichtsmonat Mai 2026 kam es in zwei Fahrzeugsegmenten zu Wechseln an der Spitze der Zulassungsstatistik. In der Mittelklasse lag der VW Passat vorn, während in der Oberklasse der BMW 7er die meisten Neuzulassungen erreichte. In den übrigen Segmenten blieben die jeweils führenden Modelle des Vormonats stabil.

Im Bereich der batterieelektrischen Fahrzeuge setzte sich der Škoda Elroq als meistzugelassenes Modell durch und bestimmte damit das Bild im BEV-Segment. Die Auswertung zeigt damit eine deutliche Verschiebung innerhalb einzelner Antriebsarten, während andere Segmente weniger Veränderungen aufwiesen.

Neuzulassungen nach Antriebsarten im Überblick

Bei den Plug in Hybriden lag der BYD Atto 2 vorn. Im Bereich der Hybridfahrzeuge ohne Plug in führte erneut der VW T Roc, während bei den Vollhybriden der Toyota Yaris dominierte. Die Antriebsart Gas wurde vom Dacia Sandero angeführt.

Für Wasserstofffahrzeuge wurden im Mai keine Neuzulassungen registriert und auch Brennstoffzellenmodelle verzeichneten keine neuen Zulassungen. Sämtliche Daten gibt es wie immer beim Kraftfahrtbundesamt.

Deutscher Automarkt: Elektroauto-Trend beschleunigt sich

Das Kraftfahrt-Bundesamt meldet im Mai 2026 239.448 Pkw-Neuzulassungen mit einem Plus von 0,1 Prozent. Im Mai 2026 wurden 239.448 Personenkraftwagen…

3. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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