Tesla führt Coastal Blue für das Model Y in Europa ein

Tesla führt mit Coastal Blue eine neue blaue Lackoption für das Model Y in Europa ein.

Die neue Farbe wird im Rahmen der aktuellen Modellpflege exklusiv für das Basismodell des Model Y in Europa angeboten und kostet 1.300 Euro. Die Farbpalette bei Tesla unterliegt einem schrittweisen Austausch, bei dem einzelne Blautöne über die Zeit durch neuere Varianten ersetzt wurden.

In den Jahren zuvor wurden mehrere Blautöne nacheinander eingeführt, darunter Marine Blue, Frost Blue Metallic und Glacier Blue im Jahr 2025. Diese Varianten standen jeweils für eine zeitlich begrenzte Erweiterung der Farbpalette, bevor sie durch neuere Optionen ersetzt wurden.

Im aktuellen Schritt tritt Coastal Blue als neue Option für das Basismodell in den Vordergrund und ersetzt damit die zuvor angebotenen blauen Varianten im europäischen Konfigurationsangebot. Grundsätzlich bietet Tesla nur vier Farbvarianten für das Modell an: weiß, schwarz, grau und blau.

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