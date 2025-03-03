Fintech

TF Bank: Zinsänderung bei Tagesgeld und Festgeld

Tf Bank

Die TF Bank passt die Konditionen für das Tagesgeld an. So bietet man Neukunden nun einen Zins für das Tagesgeld Produkt von 2,95 % p. a.

Der aktuelle Zinssatz von 2,95 % p. a. gilt für drei Monate. Nach wie vor werden Einlagen bis 100.000 Euro verzinst, es ist dabei keine Mindesteinlage erforderlich und Guthabenverfügung besteht jederzeit in voller Höhe. Der Anschlusszins entspricht dem aktuellen Bestandskunden-Zinssatz von 1,45 % p. a.

Jeder Kunde darf zeitgleich nur ein Tagesgeldkonto führen und dieses ausschließlich privat nutzen. Auch die Zinsen auf Festgeld wurden angepasst, auf 2,00 % p. a. für 12 Monate.

TF Bank: Tagesgeldkonto direkt online eröffnen

Das Tagesgeldkonto der TF Bank kann vollständig online eröffnet werden, man benötigt lediglich ein gültiges Ausweisdokument. Das TF Bank Tagesgeldkonto wird vom schwedischen Einlagensicherungsfonds („Riksgälden“) für bis zu 1.050.000 schwedische Kronen pro Kunde garantiert, was etwa einem Gegenwert von etwa 90.000 Euro entspricht.

Die Zinsgutschrift erfolgt immer am letzten Tag eines Monats (nachschüssig). Es erfolgt eine taggenaue Verzinsung. Die Zinsen werden also im Folgemonat erneut verzinst (Zinseszinseffekt). Durch das Doppelbesteuerungsabkommen fällt keine Quellensteuer in Schweden an.

Zum TF Bank Tagesgeld →

Im Tagesgeld-Vergleichsrechner findest du eine Auswahl an renditestarken Anbietern. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleichsrechner.

