ASUS ROG Ally: Neue Generation des Gaming-Handheld wohl geplant

Der taiwanesische Hersteller von Computerhardware und -zubehör ASUS ist bereits seit einiger Zeit im Segment der Gaming-Handhelds aktiv und hat mit dem ROG Ally (X) sowie in Zusammenarbeit mit Microsoft mit dem ROG Xbox Ally (X) bereits mehrere Geräte auf den Markt gebracht. Nun deutet sich die nächste Generation dieser Kategorie an.

Die Marke ROG Ally wird ausgebaut

Der deutsche YouTuber „Steam Dad“ hat in einem seiner aktuellen Videos (ab Minute 11:45) verraten, dass ASUS auf der diesjährigen Computex-Veranstaltung, die Anfang Juni startet, einen „Next-Gen Handheld“ zeigen wird. Details werden zwar nicht genannt, aber aufgrund der Wortwahl im Video klingt es so, als wären die finalen Daten bereits bekannt, wobei sie aufgrund einer Verschwiegenheitsklausel wohl noch nicht genannt werden dürfen.

Dass in diesem Jahr mehrere neue Gaming-Handhelds angekündigt werden, gilt als sicher, da das Unternehmen Intel zum Beispiel mit Arc G3 und Arc G3 Extreme auf Basis der Core Ultra Series 3 („Panther Lake”) seine neue Prozessor-Generation für Handhelds veröffentlichen will. Der dazugehörige Gaming-Handheld mit dem neuen Prozessor soll aus dem Hause MSI kommen, Stichwort MSI Claw 8 EX AI.

Bei der Prozessor-Ankündigung von Intel wurde ASUS nicht konkret erwähnt. Daher könnte es sich um eine neue Revision der aktuellen Generation handeln, ähnlich wie 2024 mit dem ROG Ally X, der eine verbesserte Version des ursprünglichen Modells ROG Ally aus dem Jahre 2023 ist.