Für uBlock Origin und mehr: Inhalte mit Generativen KI den Kampf ansagen

Künstliche Intelligenz beziehungsweise Inhalte aus generativer KI sind aus dem Internet nicht mehr wegzudenken. Immer mehr Online-Dienste wie Google, YouTube, Amazon, Microsoft 365, Reddit oder auch DeviantArt nutzen diese Technologie. Wer Inhalte, die mit generativer KI erstellt wurden, „ausblenden” möchte, hat es ziemlich schwer, da die Dienste eine Deaktivierung grundsätzlich sehr oft nicht wünschen und die Option erst gar nicht anbieten.

Filterliste gegen den KI-Wahnsinn im Internet

Wer eine Webbrowser-Erweiterung wie uBlock Origin (eine meiner persönlichen Pflicht-Erweiterungen für verschiedene Browser) zur Blockierung von Seiteninhalten wie Werbung, Tracking-Diensten, Malware etc. verwendet, sollte sich die Filterliste Stevo’s GenAI Blocklist einmal anschauen.

Der freie Entwickler „Stevoisiak” hat eine Filterliste zusammengestellt, die Inhalte verschiedener Online-Dienste und Portale blockiert, die als generative KI oder KI-gestützt deklariert sind. Die Filterliste lässt sich relativ leicht in die Erweiterungen uBlock Origin, AdGuard oder zum Beispiel direkt im Browser Brave einfügen – mein Test mit uBlock Origin hat problemlos funktioniert.

Wer einen Blick in die Filterliste werfen möchte, kann sich den Quellcode und sämtliche Einträge innerhalb der Filterliste auf GitHub anschauen. Auf der Plattform GitHub findet sich zudem eine kurze Anleitung, die erläutert, wie man die Filterliste in die Erweiterung uBlock Origin bzw. in den jeweiligen Browser wie Brave oder Waterfox einfügt.

Weitere Filterlisten gegen KI-Inhalte

Wer weiter ins Detail gehen und den Anteil der KI-Inhalte weiter ausblenden möchte, kann sich folgende weitere Filterlisten anschauen. Sie verfolgen das gleiche Konzept, gehen aber weit mehr ins Detail und stehen als Ergänzung zur „Stevo’s GenAI Blocklist” zur Verfügung:

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Filterlisten bisweilen kleinere Darstellungsfehler aufweisen können. Diese können dazu führen, dass Inhalte auf einer Webseite oder einem Portal nicht richtig funktionieren, da sie zu „aggressiv“ blockiert werden. Die kurzweilige Deaktivierung von uBlick Origin und spätere erneute Aktivierung ist dann hilfreich.