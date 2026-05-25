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Fernsehen über Internet verdrängt erstmals Kabel

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Der neue Zattoo-Report zeigt erstmals eine Mehrheit für TV-Empfang über das Internet in Deutschland.

2026 verändert sich der TV-Markt in Deutschland deutlich. Laut dem Zattoo TV-Streaming-Report empfangen inzwischen 54 Prozent der Haushalte Fernsehen über IPTV oder TV-Streaming-Dienste.

Besonders TV-Streaming-Dienste gewinnen an Bedeutung und lösen Kabel erstmals als wichtigste einzelne Empfangsart ab. Beim primär genutzten Empfangsweg liegt TV-Streaming mit 31 Prozent ebenfalls vor Kabel, Satellit und IPTV.

Klassische Empfangswege verlieren dagegen leicht an Bedeutung. Kabel und Satellit erreichen jeweils noch 28 Prozent. Gleichzeitig sinken laut Unternehmensangaben technische Vorbehalte gegenüber Streaming-Angeboten deutlich.

Weniger Menschen empfinden Streaming als zu teuer oder kompliziert. Stattdessen sehen viele Nutzer inzwischen die große Zahl an Apps und Abos als neue Herausforderung.

Streaming und Live-TV prägen die TV-Nutzung 2026

Live-TV bleibt laut der Befragung weiterhin wichtig, wird aber zunehmend über das Internet genutzt. Die Nutzung von Live-TV via Streaming steigt auf 36 Prozent. Auch Mediatheken und Video-on-Demand-Angebote legen zu. Smart-TVs bleiben dabei das wichtigste Gerät für Streaming im Wohnzimmer und werden von 67 Prozent der Befragten genutzt.

Weitere Ergebnisse des Reports:

  • 59 Prozent nutzen YouTube für Online-Videos
  • 51 Prozent greifen auf Mediatheken zu
  • 28 Prozent buchen Streaming-Dienste nur zeitweise
  • 19 Prozent kündigten ein Abo aus Kostengründen

Ich sehe in den Zahlen vor allem, dass Streaming für viele Haushalte inzwischen zum normalen Standard geworden ist. Gleichzeitig wird der Markt durch viele Anbieter und unterschiedliche Preismodelle zunehmend unübersichtlich.

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19. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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