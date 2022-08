The Flash endet 2023 und das Arrowverse läuft aus

The CW hat in den letzten Jahren sowas wie das Marvel Cinematic Universe für DC auf die Beine gestellt, allerdings deutlich kleiner und nur mit Serien. Die Serie Arrow legte den Grundstein für das „Arrowverse“, welches kommendes Jahr aufläuft.

The Flash endet 2023 mit Staffel 9

Arrow wurde schon eingestellt, Legends of Tomorrow, Batwoman und Naomi enden in diesem Jahr und kommendes Jahr ist auch bei The Flash das Ende vorgesehen. Staffel 9 wird das Finale sein und sie ist mit 13 Folgen auch nur noch halb so lang.

The Flash war ein Spin-Off von Arrow, hat sich aber schnell zur erfolgreichsten und beliebtesten Serie des Arrowverse entwickelt. Theoretisch könnte es für Superman & Lois und Gotham Knights weitergehen, aber ob das dann noch ein Erfolg wird?

Ein neues DC-Universum steht bereit

Ein Jahrzehnt hat das Arrowverse also gehalten und theoretisch wurde es noch nicht komplett beendet, aber mit dem Ende von The Flash würde ich behaupten, dass es das jetzt war. Meiner Meinung nach war die Luft aber schon länger raus.

Ich habe das Arrowverse teilweise verfolgt, aber bei Arrow und Flash hat man mit der Zeit gemerkt, dass den Produzenten die Ideen ausgehen. Es wurde mitunter auch nur noch absurd und irgendwie wollte man sich Jahr für Jahr weiter steigern.

Jetzt steht ein neues DC-Universum an, das wird allerdings von Warner Bros. selbst aufgebaut und die Serien kommen von HBO. Ich hoffe mal, dass das die Qualität steigert, denn ich würde ein richtig gutes DC-Universum durchaus begrüßen.

