The Game Awards: Elden Ring, God of War und weitere Spiele

Die Veranstaltung „The Game Awards“ gilt als inoffizielles Event für das offiziell beste Spiel des Jahres. Es ist jedenfalls eines der größten Events des Jahres und es wird auch gerne von neuen und interessanten Spiele-Ankündigungen begleitet.

In diesem Jahr findet das Event am 8. Dezember statt und als Spiel des Jahres sind für 2022 die Titel: A Plague Tale: Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Stray und noch Xenoblade Chronicles 3 nominiert.

Es kann ab sofort auf der Webseite abgestimmt werden und beim Spiel des Jahres stellt sich für viele eigentlich nur die Frage: God of War oder Elden Ring. Für mich ist es God of War Ragnarök, aber ich will da eigentlich keinen Gewinner wählen.

Neben dem Spiel des Jahres gibt es noch viele weitere Kategorien, wie Musik, Indie, Design, Mobile, VR, Content Creator und mehr. Es war ein durchaus gutes Jahr für Spiele, aber ich glaube, dass 2023 ein spannderes und besseres wird.

Video: PlayStation 5 nach zwei Jahren

Sony PlayStation 5 im Test: Mein Fazit nach 2 Jahren Nach meinem Vergleich der beiden Next-Gen-Konsolen folgt jetzt noch ein jeweils eigener Beitrag, in dem ich ein persönliches Fazit ziehen möchte. Heute geht es um die PlayStation 5, die Xbox Series X wird in einem anderen Beitrag behandelt. An dieser…12. November 2022 JETZT LESEN →

-->