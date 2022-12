The Game Awards: So verfolgt ihr das Event live

Heute findet eines der größten Gaming-Events des Jahres statt: The Game Awards. Es werden die besten Spiele des Jahres gewählt und obwohl ich davon nichts halte, denn es spielt keine Rolle, ob Elden Ring oder God of War besser ist, sowas ist sehr subjektiv, so freue ich mich dennoch auf das Event. Denn es gibt Ankündigungen.

Wir wissen schon von Diablo 4, dem neuen Star Wars-Spiel und in den letzten Stunden haben weitere Studios bestätigt, dass sie etwas zeigen. Die Show ist für exklusive Ankündigungen bekannt und quasi sowas wie eine kleine E3. Und wenn dieses Gerücht stimmt, dann würde mir das sogar schon für ein Event reichen.

Verfolgen werde ich The Game Awards aber nicht, denn es geht erst um 1 Uhr los. Ich schaue mir dann am Morgen an, was vorgestellt wurde. Falls ihr aber wach seid, dann habe ich euch den Livestream eingebunden. Alternativ könnt ihr wie erwähnt bei Steam schauen, dort wird ein Steam Deck pro Minute verlost (hier gibt es Details).

