The Last of Us: Erster HBO-Trailer zeigt die neue Serie für 2023

Als Fan von The Last of Us bin ich extrem gespannt, was uns bei der ersten Serie erwartet und wie diese umgesetzt ist. Ich bin ja immer etwas kritisch, wenn es um Adaptionen (in beide Richtungen) geht, aber der erste Trailer sieht sehr gut aus.

Schon der Teaser im November machte einen guten Eindruck und ich bin durchaus zuversichtlich, dass The Last of Us eine gute Adaption wird. Immerhin war auch ein Team von Naughty Dog (die Entwickler des Spiels) bei der Produktion beteiligt.

Am 15. Januar geht es los und wer Part 1 von The Last of Us gespielt hat, der wird sehr viele Szenen erkennen. In Deutschland wird die Serie bei Sky zu sehen sein. Es gibt zwar noch keinen deutschen Trailer, aber Sky hat einen Trailer mit deutschen Untertitel veröffentlicht, den ich euch nach dem Trailer von HBO eingebunden habe.

PS: Es soll auch überraschende Inhalte für alle geben, die das Spiel gespielt haben.

