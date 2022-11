The Last of Us startet im Januar 2023 als HBO-Serie

Nach einer ersten Preview und einem ersten Teaser im Sommer dürfte bald der richtige Trailer für The Last of Us bei HBO anstehen. Die Serie soll nämlich am 15. Januar starten, das hat die Webseite von HBO jetzt schon einmal offiziell verraten.

Mit einer Ankündigung ist im Laufe der Woche zu rechnen, dann vermutlich auch mit einem vollwertigen Trailer, denn in etwa zwei Monaten geht es los. Bei uns wird es The Last of Us übrigens exklusiv bei Sky (oder eben WOW) zu sehen geben.

Ich freue mich auf die Serie, denn die Spiele gehören zu meinen Lieblingsspielen und der erste Teaser machte einen soliden Eindruck. Nur schade, dass die Serie bei Sky läuft, denn ich würde sie wirklich gerne in einer besseren Qualität genießen.

Deutsche Version des Teasers

