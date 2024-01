The Last of Us Part 2: Offizielle Dokumentation kommt nächste Woche

Naughty Dog kündigte mit der Remastered-Version von The Last of Us Part 2 auch „Grounded II“ an, die offizielle Dokumentation zum Spiel. Allerdings gab es da noch kein Datum, was jetzt nachgereicht wurde: Das Video erscheint am 2. Februar.

Fans können sich die Dokumentation also nächsten Freitag auf dem Kanal von Naughty Dog anschauen und bei mir ist das schon gesetzt, denn ich habe mir erst letzte Woche „Grounded“ angeschaut und fand die Einblicke sehr interessant.

