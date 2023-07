The Last of Us Part 3: Wichtiger Meilenstein soll 2023 anstehen

Naughty Dog soll einen Part 3 für The Last of Us geplant haben, das haben wir jetzt schon häufiger gehört. Doch wie ist der Stand der Entwicklung? Am Wochenende hat der Twitter-Nutzer „ViewerAnon“ verraten, dass das Spiel gut voranschreitet.

Angeblich sollen noch in diesem Jahr die wichtigen Dreharbeiten für die Charaktere beginnen und Ellie wird auch in The Last of Us Part 3 eine wichtige Rolle spielen. Wie? Das ist noch unklar, aber angeblich ähnlich wichtig, wie in Part 2 des Spiels.

Und mit DanielRPK hat sich dann noch eine weitere Quelle dazu geäußert.

Demnach soll es 5 neue Charaktere geben, die ebenfalls entscheidend im Spiel sind, es ist wohl eine Gruppe mit Plünderern. Beide Quellen sind eher von der Filmindustrie bekannt, dort aber immer wieder zuverlässig. Dreharbeiten bedeutet in diesem Fall: Motion Capturing und Tonaufnahmen für die Charaktere im Spiel.

Das könnte bedeuten, dass The Last of Us Part 3 nicht mehr so weit entfernt ist.

The Last of Us: Wann kommt Part 3?

Ich würde zwar noch nicht 2023 und vielleicht auch nicht 2024 damit rechnen, aber 2025 wäre dann gar nicht mehr so abwegig. Die Entwickler haben übrigens im Januar ein großes Jahr für die Marke versprochen, bisher aber nicht geliefert.

Meine Vermutung wäre, dass da vielleicht noch ein eigenes Event für Ende 2023 ansteht, auf dem man den Multiplayer-Titel zeigt, Part 3 ankündigt und wer weiß, vielleicht gibt es dann auch schon ein paar Teaser für die zweite Staffel der Serie.

Part 1 und Part 2 von The Last of Us gehören, vor allem in Kombination, zu meinen Lieblingsspielen. Nach dem Ende von Part 2 wäre ich aber bereit für Part 3, mit dem man diese Geschichte dann zu einem Abschluss bringen könnte. Das wäre es, was ich mir wünschen würde. Mal schauen, was Naughty Dog für TLOU geplant hat.

