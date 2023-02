PlayStation 6 „im Hinterkopf“: The Last of Us Part 3 wohl in Entwicklung

Wir haben Ende 2022 erfahren, dass Naughty Dog angeblich an einem dritten Teil von The Last of Us arbeitet und das behauptet jetzt eine weitere Quelle. Demnach sei The Last of Us Part 3 intern bei Sony als „im Arbeit“ gelistet. Es wird aber dauern.

The Last of Us Part 3: PS5-Titel, aber für PS6 optimiert

Der neue Titel ist wohl erst für 2025/2026 geplant und wird zwar für die PlayStation 5 entwickelt, aber angeblich auch schon parallel für die PlayStation 6 optimiert. Wir haben ja schon gehört, dass es vielleicht keine PlayStation 5 Pro geben wird und sich Sony direkt auf die PlayStation 6 fokussiert. Zeitlich würde das gut passen.

Die Spiele waren bisher immer sehr erfolgreich und wurden hochgelobt, die Serie bei HBO ist ein voller Erfolg, und ich finde, dass nach The Last of Us Part 2 noch ein dritter Teil passen würde. Vielleicht ist das aber auch nur eine Hoffnung von mir.

Naughty Dog hat jedenfalls bestätigt, dass man kein Uncharted mehr plant und hat somit genug Luft für ein neues The Last of Us. Womöglich sehen wir also 2024 oder 2025 die zweite Staffel bei HBO, die ja schon bestätigt wurde, und 2025 oder 2026 kommt das dritte und letzte Spiel – inklusive der passenden Staffel bei HBO.

Die Entwickler haben ein großes Jahr für The Last of Us versprochen und wollen auch über das erste Multiplayer-Spiel sprechen. Mal schauen, ob man womöglich, wenn auch nur mit einem Mini-Teaser, The Last of Us Part 3 bestätigen wird. Zeigen wird man es mit Sicherheit nicht, aber man könnte das Projekt offiziell ankündigen.

