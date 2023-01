The Last of Us: Entwickler versprechen großes Jahr

Naughty Dog hat ein großes Jahr für The Last of Us geplant. Neil Druckman gab zum Start ins neue Jahr bekannt, dass man bisher 37 Millionen Einheiten verkaufen konnte (alle Spiele zusammengerechnet). Doch das sei nur der Anfang für die Marke.

Es steht ein extrem großes Jahr für The Last of Us an und in ein paar Tagen geht es mit der HBO-Serie (15. Januar) los. Dann folgt die PC-Version des ersten Teils im März und später in diesem Jahr gibt es mehr Details zum ersten Multiplayer-Spiel. Passend dazu hat Naughty Dog heute ein neues Konzeptbild im Blog veröffentlicht:

Doch das ist noch nicht alles, denn passend zum 10. Jubiläum im Juni soll es noch einen Blick in die Zukunft der Marke geben. Was könnte Naughty Dog geplant haben?

Sehen wir bald The Last of Us Part 3?

Ich könnte mir mehrere Dinge vorstellen. Zum einen die Bestätigung für die zweite Staffel bei HBO, dann noch eine PS5-Version von The Last of Us Part 2 und meine große Hoffnung wäre The Last of Us Part 3. Das soll ja angeblich in Planung sein.

The Last of Us Part 1 war 2022 mein Spiel des Jahres für die PS5 und die Kombi aus Part 1 und Part 2 gehört für mich zu den Highlights der Gaming-Branche. Einen dritten Teil, der eine Trilogie aus der Reihe macht, könnte ich mir gut vorstellen.

Aber auch ein VR-Spiel für das neue PS5-VR-Headset wäre natürlich möglich.

Was auch immer für 2023 und darüber hinaus geplant ist, es freut mich, dass die Marke so beliebt ist und wir im Sommer erfahren, wohin die Reise in Zukunft geht. Und jetzt hoffe ich, dass die HBO-Serie überzeugt, aber da bin ich positiv gestimmt.

